Renaissance der Religion

Zwischen Gabun und Frankreich »hat sich nichts geändert. Alles bleibt, wie es war«, sagte Léon M’ba, der erste Präsident des 1960 unabhängig gewordenen Landes bei seinem Antrittsbesuch in Paris. Obwohl das heute nicht mehr so gesagt wird, änderte sich kaum etwas. Das Zitat stammt aus Frantz Fanons Manifest der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen »Die Verdammten dieser Erde« von 1962. Während seiner Botschaftertätigkeit für die algerische Befreiungsfront in bereits unabhängig gewordenen afrikanischen Staaten erkannte Fanon, dass die kolonialen Ausbeutungsverhältnisse kein automatisches Ende nehmen würden. Alte Feudalkräfte und nationale Bourgeoisien übernahmen jene Ämter und Schaltstellen, in denen vorher die Kolonialbeamten gesessen und die Beziehungen zum ehemaligen »Mutterland« organisiert hatten. Dieses konnte sich mittels seiner korruptiven Möglichkeiten in den politisch unabhängigen Ländern weiterhin Rohstoffe und Marktmacht zu günstigen Bedingun...