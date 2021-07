Weiterhin vakant

Es las sich gut, was am 28. Januar 2019 das Bundesministerium für Gesundheit in einer Pressemitteilung über die »Konzertierte Aktion Pflege« versprach. »Um den drohenden Fachkräftemangel in der Pflege zu bekämpfen«, hieß es da, wolle man für »deutlich mehr Pflegefachkräfte« sorgen. Bis zum Jahr 2023 sollte die Zahl der Auszubildenden und der Ausbildungsstätten jeweils »um zehn Prozent erhöht werden«. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) nannte in dem Papier die Einführung der »neuen Pflegeausbildung«, die ab 2020 einen generalisierten Unterricht der zuvor getrennten Ausbildungen zum Kranken-, Kinderkranken- bzw. Altenpfleger vorsah, als Schritt in diese Richtung. Ebenso werde die »Ausbildungsoffensive Pflege« helfen, das Ziel zu erreichen, so Giffey. Im Rahmen dieser wollte man mit »einer großangelegten Informationskampagne« Menschen »aller Altersgruppen mit einer gezielten Berufsberatung für die Pflege« begeistern.

In derselben Presseerklärung versp...