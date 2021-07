Anheuern lohnt sich nicht

Es wird nicht besser: Seit Jahren warnen Politik, Verwaltung sowie viele Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft in unterschiedlichen Tonlagen und wechselnder Lautstärke, Deutschlands maritimer Wirtschaft drohe ein enormes Nachwuchsproblem. Aber alle Rufe und Forderungen, daran etwas zu ändern, verhallen bislang: Ende 2020 registrierte die »Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt« (BBS), die nach dem Seearbeitsgesetz zuständige Stelle für den Nachwuchs, mit nur 315 bestehenden Ausbildungsverhältnissen den niedrigsten Stand der vergangenen 20 Jahre.

Eigentlich ist es ganz einfach: Seeleute aller Qualifikationsstufen – vom Schiffsmechaniker bis zum nautischen oder technischen Offizier – werden nicht nur an Bord von Schiffen benötigt, sondern wegen ihrer spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten auch an Land: in der Wasserstraßenverwaltung beispielsweise, beim Management von Schleusen, Kanälen und Häfen; bei den Werften und ihren unterschiedlichen Zulieferern; in...