Mal geöffnet, mal geschlossen

Im Mittelpunkt der zahlreichen Coronabekämpfungsverordnungen standen nicht die Menschen, sondern der möglichst ungestörte Betrieb der großen Konzerne und deren Umsätze. So weit, so wenig überraschend. In Pressekonferenzen, in denen die neuen Maßnahmen vorgestellt wurden, ging es zu einem späteren Zeitpunkt dann meist auch um den stiefmütterlich behandelten Punkt Schule und die Frage, ob dort Online-, Wechsel- oder Präsenzunterricht praktiziert und Masken getragen werden müssen oder nicht. Um den Umgang in den bundesweit etwa 57.600 Kindertagesstätten und Krippen ging es, wenn überhaupt, nur als Randbemerkung oder auf Nachfrage von Pressevertretern. Es wird nicht nur oft vergessen, bei wie vielen Menschen die Fremdbetreuung der eigenen Kinder das Arbeitsverhältnis erst möglich macht. Es wird auch noch immer der pädagogische und lebensrelevante Einfluss der Einrichtungen geringgeschätzt, die Kinder von unter einem Jahr bis zum Schuleintritt begleiten. Vielf...