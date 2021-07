Aufstehen und widersetzen

Die Coronapandemie traf auf ein marodes Schulsystem, das an den Interessen des Kapitals und nicht an denen der Schüler und Schülerinnen ausgerichtet ist. Raumnot, Fenster, die sich nicht öffnen lassen, und die Privatisierung der Schulreinigung in den allermeisten Kommunen: Das sind die Folgen einer Haushaltspolitik, die die Kommunen kaputt spart und laut dem Kommunalpanel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu einem »Sanierungsstau« von 44,2 Milliarden Euro an den Schulen hierzulande führte. Bereits vor der Pandemie weigerte sich laut einer Elternbefragung, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereinigerhandwerks durchgeführt hat, jedes dritte Kind aus hygienischen Gründen, die Schultoilette zu benutzen. Die berechtige Angst vieler Schülerinnen und Schüler vor Ansteckung in der Schule verwundert daher nicht. Die ständig wiederholte Behauptung, Schulen seien kein Infektionstreiber, während gleichzeiti...