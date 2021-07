Indigene Protagonisten

Die Nachricht war mehr als nur eine Randnotiz: Am 4. Juli wählte der gerade erst zusammengekommene Verfassungskonvent in Chile mit Elisa Loncón eine Angehörige der indigenen Mapuche zu seiner Vorsitzenden. Ihre Wahl und die Beteiligung der indigenen Völker an der Verfassunggebenden Versammlung kann als Beispiel dafür angesehen werden, wie indigene Kräfte das bestehende politische System nutzen, um ihre Forderungen nach kultureller Anerkennung, dem Recht auf Land sowie nach Autonomie zu artikulieren.

Es ist das erste Mal in der Geschichte Chiles, dass der indigene Teil der Bevölkerung an der Ausarbeitung einer Verfassung beteiligt ist. Loncón ist in der Verfassunggebenden Versammlung eine von sieben Abgeordneten der Mapuche. 17 der insgesamt 155 Sitze waren von vornherein für Angehörige der zehn indigenen Völker des Landes reserviert. Rund zehn Prozent der fast 19 Millionen Chileninnen und Chilenen fühlen sich einem von diesen zugehörig.

Zentral für die Revo...