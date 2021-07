Noch lange nicht vorbei

Die Volkswirtschaften der westlichen Industrienationen erholen sich langsam, die Chinas verzeichnet bereits seit Monaten wieder hohe Wachstumszahlen. Was im Westen dank des auf Kosten der Länder des globalen Südens gehenden, massenhaften Kaufs von Coronaimpfstoffdosen möglich wurde, erreichte die Volksrepublik durch eine konsequente Unterbrechung der Infektionsketten im eigenen Land. Eine frühe Kontrolle des Coronavirus ermöglichte in der Folge ein frühes Hochfahren der Produktion.

In anderen Weltregionen stellt sich die Pandemiesituation anders dar, so in Lateinamerika. Das zeigt nicht nur der Blick auf die Zahl der offiziell an und mit dem Virus gestorbenen Menschen. Auch die Wirtschaftszahlen sind erschreckend. Das Bruttoinlandsprodukt Lateinamerikas und der Karibik schrumpfte im vergangenen Jahr um 7,4 Prozent. Laut Zahlen der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika (CEPAL) gingen in der Region fast drei Millionen Unternehmen pleite. Die Folgen für ...