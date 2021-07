Wandel in Widerspüchen

Schon seit einiger Zeit ist in der Volksrepublik eine Renaissance der klassischen chinesischen Philosophie zu beobachten. Im November 2013 besuchte Xi Jinping, knapp ein halbes Jahr nach seiner Ernennung zum Staatspräsidenten, sogar demonstrativ Qufu, die Heimatstadt von Konfuzius, und das dortige, 1996 gegründete Forschungsinstitut für Konfuzianismus. Doch was hat es mit diesem Rückbezug auf die geistigen Traditionen des Landes auf sich?

Die klassische chinesische Philosophie entstand in einer Zeit großer sozioökonomischer und politischer Umbrüche im 6./5. Jahrhundert v. u. Z. Das relativ einheitliche Staatsgebilde der Zhou, das von einem Lehenssystem basierend auf Verwandtschaftsbeziehungen zum Herrscherklan und gemeinsamen Riten geprägt war, befand sich in Auflösung. Dies war der Beginn der »Streitenden Reiche«, eine Zeit, in der andere Eigentumsformen und bessere Produktionsmethoden wie die Einführung des Eisens in Landwirtschaft und Militärtechnik auf...