Widersprüche ausnutzen

China geht zu Gegenschlägen über. Lange Zeit hat sich ­Beijing in seiner Außenpolitik gegenüber den westlichen Mächten zurückgehalten, eher vorsichtig operiert und offene Konflikte nach Möglichkeit vermieden. Nun aber ist eine Schwelle überschritten. Die Kommunistische Partei fühlt sich stark genug und nimmt westliche Sanktionen – das zeigt die Entwicklung des ersten Halbjahrs 2021 – nicht mehr widerstandslos hin. Kaum hatte die EU am 22. März Sank­tionen gegen Amtsträger aus der Volksrepublik verhängt – Begründung: der Umgang mit den Uiguren in Xinjiang –, da verhängte Beijing scharfe Gegensanktionen gegen Politiker aus der EU, weitere gegen Briten und US-Amerikaner folgten. Und im Juni verabschiedete ­Beijing schließlich noch eigens ein Gesetz gegen westliche Wirtschaftssanktionen: Wer gegen China gerichtete Strafmaßnahmen umsetzt, kann in Zukunft dafür belangt werden. Wollen westliche Unternehmen nicht auf die Profite aus ihrem China-Geschäft verzichte...