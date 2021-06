»Es war die Alternative«

Wie hat das Denken von Georg Lukács Sie und Ihre Arbeit als Historiker beeinflusst?

Sein Werk hat mich auf sehr vielfältige Art mein Leben lang begleitet. 1968, ich begann gerade mein Studium, äußerte sich Lukács kritisch zum Einmarsch der Sowjets in Prag. Das fiel mir damals auf. Ich selbst traf Lukács einmal kurz vor seinem Tod zufällig in Budapest am Westbahnhof. Ein Bekannter von mir, der sich in seinem Kreis bewegte, stellte mich ihm vor, das dauerte nicht länger als zwei, drei Minuten. Nicht, dass das irgendeine Bedeutung hätte, aber es war eben auch die Zeit meiner intellektuellen Begegnung mit Lukács.

Die nächste Station war dann nach seinem Tod, als ein wesentlicher Teil seiner Schüler seine marxistischen Leistungen verleugnete. Warum? Das war für mich eine intellektuelle Herausforderung, es geht ja nie nur um Lukács, sondern um den Sozialismus.

Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, arbeitete ich in der Parlamentsbibliothek und ging unter ha...