Magazin für Gegenkultur

Jetzt erhältlich!

Melodie & Rhythmus 3/2021

Titelthema: Fleisch

»Alle Macht in der Kunst geht vom Fleische aus«, formulierte der marxistische Bildhauer Alfred Hrdlicka seinen Imperativ – bewusst als Kampfansage an den bürgerlichen Idealismus und dessen Conceptual Art. Ihm wie auch anderen fortschrittlichen Künstlern diente das Schlachthaus als Sinnbild in einer Zeit von kapitalistischer Ausbeutung und imperialistischer Kriege. Die Autoren des Titelthemas beleuchten die künstlerische Beschäftigung mit dem Leib in vielen Facetten: in Literatur, Malerei und Bühnenspiel. Eine Fotoreportage des baskischen Fotografen Aitor Garmendia veranschaulicht das Grauen der Schlachtindustrie in eindrücklichen Bildern. Befragt zu seiner Motivation, antwortet Garmendia: »In einer Gesellschaft, die von ihrer (der Tiere) Ausbeutung ...