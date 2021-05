Ich im Zerrspiegel

Erinnern Sie sich noch an die frühen Zeiten des Internets? Die pixeligen Grafiken, die langsam luden, die wilden Kombinationen aus Hintergrund, Schriftfarbe und Font, und plötzlich plärrte ein Midi los? Jia Tolentino erinnert sich, denn die 1988 geborene US-Kolumnistin ist gemeinsam mit dem Internet erwachsen geworden. Daraus hat sie ihre eigene Marke entwickelt, ist von Spielereien beim Internetdienst »Angelfire« über die feministische Website »Jezebel« im Jahr 2016 zum New Yorker gekommen und schreibt unter anderem über das Internet, Popkultur, Feminismus und das Ich – ebendie Themen, die sie in ihrem 2019 auf Englisch veröffentlichten (und jetzt von Margarita Ruppel übersetzten) Buch »Trick Mirror« auch behandelt. Mit dem Unterschied, dass diese neun Essays über politische und mediale Entwicklungen sehr ausführlich und nicht an aktuelle Anlässe gebunden sind.

Das Ich im Internet

Das macht sie aber nicht weniger gegenwärtig. Gleich das erste Essay behande...