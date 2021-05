Selbst die Hölle ist relativ

Joseph Melzer wird in den späten 1960er Jahren eher nolens volens zum Verleger von Pornographie und Undergroundliteratur. Der ehrgeizige Programmchef Jörg Schröder krempelt Melzers auf Judaica spezialisierten Verlag buchstäblich auf links. Charles Bukowskis »Notes of a Dirty Old Man« erscheinen hier erstmals in Übersetzung, aber auch LeRoi Jones’ »Blues People« und nicht zuletzt Victor Klemperers maßgebliche, oft nachgedruckte Studie über die Sprache der Nazis, »LTI«. Aber diese kurze Zeit an der Spitze eines zwar kleinen, aber die linke Szene befruchtenden politischen Verlags fällt erst in das letzte von Melzers »neun Leben«, die der Verleger kurz vor seinem Tod 1984 in seiner Autobiographie beschrieb, die nun im Westend-Verlag erschienen ist.

In den Wirren des Ersten Weltkriegs wird die Familie Melzer aus Galizien vertrieben, da ist Joseph erst sechs Jahre alt. Die Melzers lassen sich schließlich in Berlin nieder. Joseph wird Buchhändler und gibt die Fre...