Phrasen aus dem Lilalauneland

Arme deutsche Geschichtswissenschaft. Es steht wieder einmal nicht gut um dich. Ein mit Preisen und viel Journalistenlob bedachtes Buch aus der Feder einer Kollegin, die an der Universität der Bundeswehr München die Offiziersanwärter die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts lehrt, damit die vielleicht lernen, dass Kriegführen bereits mehrfach in war, erregt das Missfallen einiger Schwergewichte der Zunft. Die Urteile fallen wenig schmeichelhaft aus. Hedwig Richters populärwissenschaftlicher Abhandlung »Demokratie – eine deutsche Affäre«, mittlerweile in dritter Auflage erschienen, bescheinigt der Trierer Ordinarius Christian Jansen »Banalitäten, schräge Metaphern, emotionalen Überschwang und Geschichtsschreibung als leicht konsumierbare ›Serie‹«. Andreas Wirsching von der Ludwig-Maximilians-Universität München und Direktor des Instituts für Zeitgeschichte nannte Richters Schrift ein »veritables Ärgernis« und ein »durch und durch unseriöses Buc...