Es ist eine irre Szene. Als Ruhollah Musawi Khomeini 1964 im Auftrag des Schahs ins türkische Exil ausgeflogen wurde, ließ er sich ausführlich den Aufbau der Maschine erläutern und plauderte stundenlang mit dem Piloten. Ein Islamist im Cockpit! In der Rückschau wirkt das wie eine Ironie jener Weltgeschichte, die Khomeini nach seiner Rückkehr in den Iran selbst mitschreiben wird. Eine Geschichte, die nun erstmals in einer ausführlichen Biographie auf Deutsch vorliegt.

»Khomeini. Der Revolutionär des ­Islam« lautet der Titel der Biographie von Katajun Amirpur. Man darf den Unter­titel als zweideutig verstehen, zeichnet die Professorin für Islamwissenschaft an der Universität zu Köln Khomeini doch nicht nur als Politiker, der einen Gottesstaat installierte, sondern vor allem als Rechtsgelehrten, der den schiitischen Islam selbst auf eine Weise umwälzte, dass er in der Folge überhaupt erst zur politischen Ideologie avancieren konnte.

Amirpur führt anfangs in di...