Schlotz – schmatz – lechz!

Als wir Dorfkinder in den späten 70er Jahren mit dem Nahverkehrszug zur Schule nach Friedberg in der Wetterau fuhren, waren wir zum Monatsende immer zunehmend aufgeregt; denn um den 27. des Monats erschien stets ein neues Heftchen des Anarcho-Humor-Magazins MAD. Wir gierten jeden Monat aufs neue darauf. Bereits lange bevor der Zug in den Friedberger Bahnhof einfuhr, positionierten wir uns an der Waggontür, um sofort hinauszuspringen, sobald der Zug hielt (damals gab es noch keine Öffnungsautomatik). Unsere Kleingruppe sprintete dann zum Bahnhofskiosk, als ob der Teufel hinter ihr her wäre. Dort angekommen und außer Atem, fragten wir die Zeitungsfrau (einen Zeitungsmann gab es damals nicht): »Ist das neue MAD schon da?« Wenn noch nicht, war der Kummer groß, und das gleiche Schauspiel wiederholte sich am Folgetag – oder so lange, bis wir das neue Heft endlich in den Händen hielten. Wir stürzten uns auf die Zeichnungen von Don Martin, auf »Spion gegen Spion«...