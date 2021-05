Irgendwo ist er doch

Die Verlagsanzeige lockt: »Trauen wir uns, Mensch zu sein?« Was sonst? Tier? Der Mensch an sich hat wieder Hochkonjunktur in diesen besonderen Zeiten. Juli Zeh merkte es schon im letzten Jahr. »Dann kam Corona, und Robert entdeckte seine wahre Berufung.« Er wurde zum Experten. »Als hätte er heimlich schon jahrelang auf das Virus gewartet. Endlich hatte das Warten ein Ende, die Katastrophe ist da … Endlich denken alle dasselbe … Endlich gibt es verbindliche Regeln für eine außer Kontrolle geratene Welt.«

Juli Zeh lässt ihre Protagonistin Dora aus der Beziehung mit Robert ausbrechen, sie flieht von Berlin aufs Land, in ein Dorf in Brandenburg. Sie erträgt es nicht mehr, dass Robert alles richtig macht, ein echter Gutmensch, der als Journalist eines Onlineblattes in Coronazeiten zur Höchstform aufläuft. Sein Umweltfimmel nervt Dora: Baumwollbeutel gegen Plastiktüten, Mülltrennung mit der Lupe, Horrorvisionen der Umweltvernichtung, Greta als Heilige. Jetzt stü...