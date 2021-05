Selbst Kali hilft nicht

Die Frage nach der Identität lässt sich leicht beantworten, die einfache Formel lautet: 0 = 0. Aber leider lässt sich die Sache so salopp nicht aus der Welt schaffen. Scherz, Satire und Ironie sind selten willkommen, wenn es um Hautfarbe und ethnische Herkunft geht und Menschen wegen ebendieser Merkmale abgewertet und benachteiligt werden. Dann kommt der Sache mit der Identität tiefere Bedeutung zu.

Oder nicht? Darum geht es der 1971 geborenen Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal in ihrem Debütroman, der vielleicht als ein in Handlung und Charaktere transformiertes Sachbuch gelesen werden kann. Im Mittelpunkt stehen zwei Personen: zum einen Nivedita, Tochter einer Deutschen und eines Inders, die den Nachnamen Anand trägt (also wie der zeitweilig im Taunus wohnende indische Schachexweltmeister heißt); sie studiert an der Düsseldorfer Universität und betreibt unter dem titelgebenden Pseudonym »Identitti« einen Blog. Zum anderen ist da die Inderin Saraswita, ...