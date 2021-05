Ich schlag’ zurück!

An einem Abend des Jahres 1928 lauschte die damals 32jährige exzentrische Dichterin und Verlegerin Nancy Cunard aus der berühmten Reederfamilie, der die Cunard Line gehörte, mit ihrem Cousin Edward in der Bar des Hotels Luna zu Venedig der US-amerikanischen Jazzcombo »Eddie South’s Alabamians«. Cunard zeigte sich besonders angetan von den finger­fertigen Improvisationskünsten des Pianisten Henry Crowder und bat die Combo nach dem Gig an ihren Tisch. »Wir trafen ein paar Leute, die sich so sehr von all jenen unterschieden, die ich zuvor kennengelernt hatte, sie waren mir so fremd wie Menschen von einem anderen Stern. Es waren Afroamerikaner, farbige Musiker, und sie spielten gewissermaßen wie nicht von dieser Welt … unbeschreiblich.« So zitiert Unda Hörner die Jazzhörerin in ihrer an manchen Stellen etwas zu grob skizzierten Biographie »Nancy Cunard. Zwischen Black Pride und Avantgarde.« In Paris traf Cunard kurze Zeit später Crowder wieder und konnte ihn ...