Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ein besseres Ich Bernadine Evaristo erzählt in ihrem klugen Roman »Mädchen, Frau etc.« eine Reihe schwarzer Biographien Kerstin Cornils Als sich Dominique bückt, um der Afroamerikanerin Nzinga im Chaos der Londoner Victoria Station beim Aufheben ihres Jagdmessers zu helfen, lässt sie der Akzent der mit Perlen behangenen Fremden sogleich träumen: von Spareribs und dem warmen Maisbrot afroamerikanischer Romane. So fasziniert ist Dominique von der außergewöhnlichen Erscheinung mit den hüftlangen Dreadlocks, dass beide schon Augenblicke später gemeinsam im Bahnhofscafé sitzen werden. Dass hier zwei Welten aufeinandertreffen, wird bereits bei der Bestellung deutlich. Während sich die Londonerin mit einem Instantkaffee und einer ­Tüte Maltesers zufriedengibt, verweist die US-Amerikanerin auf die Integrität ihres Körpers, dem sie nichts Unreines, bestenfalls heißes Wasser mit einer Zitronenscheibe, zumuten könne. Für die »Voodooqueen-Diva aus dem Sumpfland« ist jedoch nicht nur die Wahl ihrer Getränke politisch, sie hat auch jeden Milli­meter ihres Bewusstseins als Schwarze und Feministin exakt ...

