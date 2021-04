Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bis zum Showdown Seit über einem Jahr kämpfen Beschäftigte des Berliner Kinos »Colosseum« für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze Julian Städing Wenn es etwas gibt, das uns sogar der Spannungsbogen eines typischen Hollywood-Films mit seinem unweigerlich aufs Happyend zulaufenden Narrativ lehren kann, dann das: Aufgeben ist keine Option, allen möglichen Rückschläge zum Trotz. Auf der Leinwand kulminiert die oft pathetische Handlung meist in einem »David gegen Goliath«-Kampf. Wer mit dem schnöden Alltag des kapitalistischen Arbeitslebens vertraut ist, kennt solche Auseinandersetzungen auch im echten Leben: Bei den Beschäftigten des Berliner Traditionskinos »Colosseum« etwa, für das die Betreiber vor rund einem Jahr unter dubiosen Umständen Insolvenz anmeldeten und dessen Beschäftigte seitdem ihren Protest in verschiedensten Formen und trotz erschwerter Pandemiebedingungen aufrechterhalten. Rückblende: Im März 2020 musste das Colosseum – angeblich coronabedingt – nach beinahe 100 Jahren Spielzeit den Betrieb einstellen, alsbald wurde der kompletten Belegschaft der bedeutenden Kulturstätte in Prenzlau...

