Zum Inhalt dieser Ausgabe | Lektionen für die Gegenwart Die Bourgeoisie weiß, was sie will: Der sowjetische Stummfilm »Das neue Babylon« über die Pariser Kommune Kai Köhler Krieg! brüllen begeisterte Bürger, die Bürgerinnen sind noch fanatischer. Diese Preußen sind doch wohl schon geschlagen. Die Konjunktur jedenfalls läuft prächtig. Im Pariser Luxuskaufhaus »Neues Babylon« balgen sich die Damen um die neuesten Stoffe, im Vordergrund wird geschlemmt, Tanz darf nicht fehlen. Der Besitzer, wenn er nicht gerade politisch intrigiert, lässt sein Auge über die Verkäuferinnen schweifen und befiehlt dann die Hübscheste an seinen Tisch; zweifellos ist der Champagner Mittel für ganz andere Gefälligkeiten. So die ersten beiden von acht Akten des Stummfilms, den das Regieduo Grigori Kosinzew und Leonid Trauberg 1929 über die Pariser Kommune gedreht hat. Akte? Der frühe Film kennt noch seine Herkunft vom Theater. Aber warum im Kaufhaus? Müssten nicht in der Sowjetunion politische Kämpfe mehr interessieren als die breite Darstellung von Prasserei und moralischem Verfall? Diese Frage wird später beantwortet. Löchrige Schuhe Gegen Ende des zwe...

Artikel-Länge: 8122 Zeichen

