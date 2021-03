»Wir wollen frei sein … Auf die Barrikaden!«

Lange Zeit vergessen und verschwiegen, ist die außerordentliche Beteiligung von Frauen an der Pariser Kommune heute unstrittig. Clara Zetkin stellte bereits vor mehr als 100 Jahren fest: »Dem gewaltigen Ereignis fehlte nicht der typische Wesenszug jeder elementaren Revolution: die Beteiligung breiter Frauenmassen.« Heute wird eher die Frage gestellt, ob es sich bei der Commune um eine gescheiterte »Männerrevolution« handelte, ob Frauen überhaupt Gestaltungseinfluss auf die Kommune hatten und ob sie in dieser Zeit etwas erreicht haben.

Französinnen hatten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gute Gründe, die Gesellschaft und ihr Leben ändern zu wollen. In einer Zeit, in der Frauenfeindlichkeit und Sexismus im alltäglichen Leben weit verbreitet und gesellschaftlich akzeptiert waren – der Anarchist Proudhon predigt zwei Rollen für die Frau: »Hausfrau oder Mätresse« – hatte die Emanzipationsfrage in den frühsozialistischen und feministischen Bewegungen d...