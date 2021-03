Karl Marx und Friedrich Engels hatten ein zwiespältiges Verhältnis zu gescheiterten Aufständen, die sie zuweilen (zum Beispiel im Manifest der Kommunistischen Partei) als »Emeuten« bezeichneten (MEW 4, S. 470). Sie solidarisierten sich mit den Besiegten, errichteten ihnen literarische Denkmäler, nannten ihre Auflehnung ebenso unvermeidlich wie ihre Niederlage: erzwungen durch unerträgliche, zuweilen provoziert durch ihnen günstig erscheinende Umstände, aber vergeblich, da verfrüht. Dieses Muster ist bei ihnen immer wieder zu erkennen: von der Schrift des jungen Engels über den deutschen Bauernkrieg über Marx’ Beurteilung der Pariser Junischlacht von 1848. In ihrer Haltung zur Pariser Kommune gerät dieses Schema ein wenig durcheinander: Eine Sektion der Ersten Internationale war vor Ort unmittelbar beteiligt, außerdem standen Marx und Engels gerade in einer Auseinandersetzung mit Bakunin um die Deutungshoheit dieses Ereignisses. So fehlte der olympische Ab...