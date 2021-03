»Die Bourgeoisie wird vor nichts haltmachen«

Am Ende waren es 17.000 offi­ziell von der Regierung verkündete Tote, eher wohl mehr als 30.000, die Mehrzahl nicht im Kampf gefallen, sondern gemeuchelt. Lenin wusste, wovor er warnte, als er schrieb, die Bourgeoisie werde »vor nichts haltmachen« , und die radikale kommunistische Linke teilte seine Diagnose. In der nächsten Revolution sollte es ihnen nicht so ergehen wie den hingemetzelten Pariser Kommunardinnen und Kommunarden.

Parisbesucher erinnern sich mit Wehmut an den herrlichen Blick von den Treppen der Sacré-Cœur de Montmartre, der Basilika vom Heiligsten Herzen. Aber der schöne Schein trügt. Der weiße Kirchenbau triumphiert über die aufmüpfige und aufständige Stadt, soll Sühne sein für ihre unbotmäßigen Arbeiterinnen, Arbeiter, Intellektuelle, Kleinbürger. Die wollten 1871 den Himmel stürmen und eine bessere Gesellschaft. Ihnen blieben nur 72 Tage. Die konterrevolutionären Sieg...