Der Generalrat schwieg

Berühmt ist die Adresse »Der Bürgerkrieg in Frankreich«, die Karl Marx im Auftrag des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA) verfasste und ihm zur Abstimmung vorlegte. Bekannt ist, dass Marx schon bald nach dem Ausbruch der Revolution in Paris in privaten Briefen an Wilhelm Liebknecht und Ludwig Kugelmann die Niederlage der Kommune vorausgesagt hat. Weitgehend unbekannt geblieben sind jedoch die im wöchentlich tagenden Generalrat der IAA geführten Debatten und deren Ergebnisse. Sie sollen hier anhand der erhalten gebliebenen Sitzungsprotokolle betrachtet und in den Kontext überlieferter Briefe gestellt werden.