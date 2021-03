Ein heller Jubelruf

In vielen europäischen Städten kam es im Frühjahr 1871 zu Bekundungen der Verbundenheit der Arbeiterbewegung mit ihren Genossinnen und Genossen in Paris, so im Londoner Hyde Park, in Brüssel und Lüttich, Wien, Barcelona, Madrid, Linz, Prag und Budapest, in Rom, Mailand und Florenz. Besonders die sozialistische Parteipresse trug den Solidaritätsgedanken in die Arbeiterklasse hinein. Der sowjetische Historiker Michail Maschkin erinnert an ein in Petersburg ab dem 26. April 1871 kursierendes Flugblatt, in dem es heißt: »Die Weltrevolution hat bereits begonnen (…). Über den Trümmern von Paris emporgestiegen, wird sie – ersehnt und heilig – durch alle Hauptstädte der Welt fliegen und auch unsere Mushik-Hütte aufsuchen.«

Aus der Niederlage der Pariser Kommune und dem damit verbundenen furchbaren Blutzoll schien die internationale Arbeiterbewegung die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu schöpfen. Franz Mehring schrieb: »Überall, wo es in deutschen Landen ein kla...