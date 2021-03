Uns aus dem Elend zu erlösen

In einem Artikel für die Prawda würdigte Lenin 1913 den Dichter der »Internationale« und sein »Lied des Weltproletariats«. Er beschrieb dessen weltumspannende Wirkung und hielt fest, dass klassenbewusste Arbeiterinnen und Arbeiter, wohin es sie auch verschlagen haben mag und wie sehr sie sich auch fremd fühlen mögen, »ohne Kenntnis der Sprache, ohne vertraute Menschen, fern von der Heimat – mit der bekannten Weise der ›Internationale‹« können sie »Genossen und Freunde finden«. Lenin schrieb, Eugène Pottier sei in den Rat der Pariser Kommune gewählt worden und habe an allen Maßnahmen dieser ersten proletarischen Regierung mitgewirkt: »›Die Internationale‹ schrieb er im Juni 1871, man kann sagen, am Tage nach der blutigen Mainiederlage … Die Kommune war niedergeworfen … aber die ›Internationale‹ Pottiers hat die Ideen der Kommune in die ganze Welt getragen.«

Das Lied ist heute noch in vielen Ohren und auf vielen Zungen, doch die konkrete historische Erfahrun...