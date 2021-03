»So hätte Rosa nie gehandelt«

Der 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg am 5. März 2021 ist ein geeigneter Anlass, das »Brieftagebuch (1894–1953)« von Käte und Hermann Duncker nach Äußerungen und Bezügen zur Jubilarin zu befragen.

Rosa Luxemburg findet in der Korrespondenz reichlich Erwähnung, nicht nur zu Lebzeiten, sondern über ihren Tod hinaus. Verständlicherweise wünscht sich der Leser zu bestimmten Zeiten bzw. Problemen ausführliche Darlegungen und Hinweise auf Luxemburg und ist vielleicht enttäuscht, wenn er gerade diese Auskünfte in den Briefen nicht findet. Gleichwohl liefern sie interessante Einblicke in die durchaus nicht konfliktfreie Beziehung von Käte und Hermann Duncker zu Rosa Luxemburg, eine Beziehung, die sich jedoch von Jahr zu Jahr intensivierte, und in der beide Dunckers sie als die theoretische und politische Führungspersönlichkeit der Linken uneingeschränkt wahrnahmen und anerkannten.

Hermann Duncker begegnete Rosa Luxemburg erstmals, als sie vor den SPD-Genossen des ...