Polens verlorene Tochter

Im heutigen polnischen Geschichtsbewusstsein kommt Rosa Luxemburg praktisch nicht mehr vor. So richtig Teil davon war sie ohnehin nie. Man sieht es daran, dass während der Volksrepublik zwar in der Altstadt des Renaissancestädtchens Zamosc südöstlich von Lublin, wo sie geboren wurde, eine Gedenktafel angebracht wurde – aber die Denkmalpfleger damals das falsche Haus auswählten, direkt am Markt, obwohl Rozalia Luksenburg in einer Seitenstraße zur Welt gekommen war. Auch diese Tafel ist inzwischen von der rechten Regierung entfernt worden wie Tausende andere linke Gedenkorte in Polen. Der Historiker Adam Leszczynski erwähnt Luxemburg in seiner 2020 erschienenen »Geschichte Polens von unten«¹ mit keinem Wort, obwohl er sie zweifellos kennt: Seine Darstellung des Frühkapitalismus in Polen folgt weitgehend dem, was Rosa Luxemburg in ihrer Züricher Dissertation »Die Entwicklung des Kapitalismus in Polen« geschrieben hatte²: insbesondere, dass er auf dem Anschlu...