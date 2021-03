Akkumulation und Krieg

Einhundert Jahre nach der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg fand dieses grauenhafte Ereignis 2019 große Beachtung auch in den historischen Rückblicken der Mainstreammedien. Bis dahin war es fast ausschließlich ein Thema sozialistischen Gedenkens gewesen.

Diese einmalige Ausnahme – das dürfte es gewesen sein – hatte wahrscheinlich drei Ursachen: Erstens handelt es sich um einen Jahrestag. Zweitens höhlt steter Tropfen allmählich den Stein. In unbeirrbarer Forschungsarbeit hat über Jahre hinweg Klaus Gietinger die Umstände des Todes von Liebknecht und Luxemburg erforscht und auch publizistisch sichtbar gemacht.

Drittens: Fast schon sensationell muss es wirken, dass sogar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Deutschland im Januar 2019 ein ehemaliger Autor der jungen Welt, Uwe Soukup, die Frage aufwerfen konnte, ob der sozialdemokratische Politiker Gustav Noske nicht nur – was unbestritten ist – an der Niederwerfung der Revolution im Allgem...