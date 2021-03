Ausreden sind kein linkes Programm

Im Privatleben werden Ausreden für Fehlverhalten schnell ganze Lügengebäude. In der Politik werden Zaudern oder Übereilung im Taktischen analog dazu rasch ideologische Systeme. Die können das Programm einer linken Bewegung oder Partei beschädigen, was selbst die hastigste oder lahmarschigste Taktik alleine nicht vermag.

Die beiden folgenreichsten ideologischen Systeme, vor denen insbesondere sozialistische Programme geschützt werden müssen, sind einerseits der »linke Radikalismus« oder »Revolutionismus« (mit denen hatte besonders Lenin zu kämpfen) und andererseits der »Reformismus« oder »Revisionismus« (deren klügste Feindin Rosa Luxemburg war).

Linksradikalismus richtet Feuerschäden an: Er zündelt, wo die Ziele trocken genug sind, um leicht in Brand zu geraten, und will zuschlagen, bevor man die Kraft gesammelt oder den feindlichen Schwachpunkt gefunden hat. Reformismus dagegen verursacht Wasserschäden: Er löst das Salz der Sache mit zu viel Flüssigkeit au...