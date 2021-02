Fakten ohne Analyse

Wer feministische Statistiken nur präsentiert bekommen will, ist mit Joni Seagers Werk »Der Frauenatlas. Ungleichheit verstehen« gut bedient. Mit 164 Grafiken und Karten zeigt Seagers auf, wie benachteiligt der weibliche Teil der Weltbevölkerung ist, was Rechte, Chancen, Geld und Besitz betrifft. Sie hat einen alarmierenden Bericht über den Zustand dieser Welt verfasst. Was systematisch dahintersteckt, ist jedoch kein Thema.

Die Professorin für Global Studies an der US-amerikanischen Bentley University in Boston zeigt mit farblich markierten Infografiken auf, dass es eine Gleichstellung von Männern und Frauen – wenngleich in unterschiedlicher Intensität stets proklamiert – nicht gibt. Menschenrechte und Grundfreiheiten in politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder sonstigen Bereichen gelten oft nicht für letztere. Diskriminierung, Ausgrenzung und Verarmung von Frauen sowie gegen sie gerichtete Gewalt belegt sie anhand offizieller Daten aus verschiedenen ...