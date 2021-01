Kein Gegensatz

Jetzt, wo sich die ganze Aufregung um die US-amerikanischen Wahlen zu legen beginnt, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, was da eigentlich passiert ist. Was es für die USA selbst und den Rest der Welt bedeutet, dass ein moderner kapitalistischer Staat mit dem Neofaschismus flirtet, der dann aber von einer Mehrheit der Wähler abgelehnt wird. Ich lasse mich bei meiner Analyse von dem im Juni 2017 erschienenen Artikel »Das ist kein Populismus« leiten – Autor ist der Herausgeber der Monthly Review, John Bellamy Foster. Er liefert darin eine historische, ideologische und ökonomische Einordnung des Wiederauftauchens neofaschistischer Bewegungen im Westen und erläutert, warum es gerade jetzt dazu kommt. Foster stellt fest, dass sich der Faschismus aus simplen Elementen zusammensetzt: gesteigerter Fremdenfeindlichkeit und Ultranationalismus. Seine Wurzeln liegen in der unteren Mittelschicht und privilegierten Schichten der Arbeiterklasse sowie im Bündnis mi...