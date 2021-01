Zum Inhalt dieser Ausgabe | Unvermeidlicher Untergang »Der alte Kalte Krieg hat den Kommunismus nicht besiegt, aber der neue Kalte Krieg kann den Kapitalismus besiegen.« Radhika Desai Der Titel meines heutigen Vortrages ist: »Der alte Kalte Krieg hat den Kommunismus nicht besiegt, aber der neue Kalte Krieg kann den Kapitalismus besiegen«. Das klingt optimistisch, und ich habe mich dabei von Rosa Luxemburg und ihrer Entschlossenheit, sich an die Marxsche Analyse der kapitalistischen Widersprüche und Krisen zu halten, inspirieren lassen. Die USA haben einen neuen Kalten Krieg gegen China begonnen, mit Handels- und Technologiekriegen, militärischen Spannungen, weltweiten Stellvertretereinsätzen und Anschuldigungen zu angeblichen Menschenrechtsverletzungen. Heute möchte ich hinter diese oberflächlichen Erscheinungen schauen, um die zugrunde liegenden historischen Strömungen zu untersuchen, die diese Konfrontation bestimmen. Die USA haben ihren neuen Kalten Krieg gegen China begonnen, nachdem sie jahrzehntelang erfolglos versucht hatten, China für den neoliberalen Kapitalismus zu gewinnen. Wie der alte Kalte Krieg ist der neue eine existent...

