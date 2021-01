In Udos Probierstübchen ist Konferenz. Der Chef hat das Wort: »Mädels, schaut mich an, der Riss in unserer Gesellschaft verläuft mitten durch Udos Probierstübchen.« Er deutet auf seine Platzwunde auf der Stirn, eine dicke Beule mit Naht, Folge einer nonverbalen Auseinandersetzung mit Camouflage-Torben am Silvesterabend. Ich bekomme Appetit auf Hackepeter:

400 g mageres und 200 g fettes Schweinefleisch grob zerteilen und durch den Wolf drehen. Mit einer feingehackten Zwiebel, einem Eigelb, Salz, Pfeffer und einem TL gehacktem Kümmel gut vermengen. Auf halben Schrippen (Brötchen, Wecken) oder Schwarzbrotscheiben anrichten. Dazu Bier und Korn.

Vegetarisch: Einen mittelgroßen schwarzen Rettich und eine Zwiebel schälen und raspeln. Beides in einer Schüssel mit drei EL Öl, einem TL Senf, drei EL Tomatenmark, einem TL Majoran, einem halben TL Paprikapulver, einer Messerspitze Muskat und einer Messerspitze gemahlenem Piment vermengen. Sehr kräftig mit Salz und Pfef...