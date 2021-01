Reißende Bestie

Im Mai 1898 kam Rosa Luxemburg von Zürich nach Berlin. Sie war mit 27 Jahren bereits eine erfahrene Funktionärin der revolutionären polnischen Sozialisten und Marxistin. Durch eine Scheinehe hatte sie die deutsche Staatsbürgerschaft erworben, konnte deswegen politisch öffentlich aktiv werden und trat in die SPD ein. Die Partei befand sich in jenem Jahr an einem Wendepunkt. Eduard Bernstein (1850–1932) hatte seit 1896 in einer Artikelserie unter dem Titel »Probleme des Sozialismus« im theoretischen Organ der Partei Neue Zeit eine Revision des Marxismus verlangt und die SPD aufgefordert, das Ziel der sozialistischen Revolution aufzugeben. Der Kapitalismus werde immer demokratischer und wachse friedlich in den Sozialismus hinein.

Rosa Luxemburg vertrat eine völlig andere Auffassung. Die neuartigen, imperialistischen Kriege jenes Jahrzehnts seit dem ersten japanisch-chinesischen Krieg 1894/1895 deutete sie als eine der ersten in der Sozialistischen Internation...