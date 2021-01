Ich werde nicht schießen

Am 7. Februar 1915 wurde Karl Liebknecht zum Militärdienst einberufen und unterlag damit der Militärgerichtsbarkeit. Politische Betätigung, jede Agitation, etwa das »Ausstoßen revolutionärer Rufe«, war ihm verboten. Ihm blieben die Rechte als Abgeordneter des Reichstags und des preußischen Abgeordnetenhauses. Für die Tagungen der beiden Parlamente musste er jeweils beurlaubt werden. Vom 29. Juni 1915 bis zum 12. August 1915 und von Anfang September bis Mitte November 1915 wurde er an die deutsche Ostfront im heutigen Lettland als Armierungssoldat, d. h. ohne aktive Teilnahme an Kampfhandlungen, für Befestigungsarbeiten befohlen. Von dort schrieb er (konspirative) Briefe an Genossen, an seine Frau und die Kinder Robert, Vera und Wilhelm, verfasste aber z. B. auch den Artikel »Antimilitarismus«, der in der Zeitschrift Jugendinternationale (Zürich) im September und Dezember 1915 unter Pseudonym erschien.

