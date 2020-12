In Bereitschaft

In Zeiten der Coronapandemie bekommt der Begriff des alternativen Reisens eine zusätzliche Bedeutung: die des Schutzes vor Ansteckungsgefahr für Reisende und die Menschen in den bereisten Regionen. In Kuba kommt eine weitere Ergänzung hinzu, denn Touristen helfen dem Land und seiner Bevölkerung zumindest etwas dabei, den Versuch der USA zu durchkreuzen, die Wirtschaft der größten Karibikinsel »zu erdrosseln«. Kuba gilt in Bezug auf die Coronapandemie derzeit als eines der sichersten Länder der Welt, und bietet neben lebensfrohen Menschen, mitreißender Musik, historischen Städten und Traumständen eine Bevölkerung, die sich – trotz der Drohungen des mächtigen nördlichen Nachbarn – getraut hat, eine Revolution zu machen.

Besuche sind aus kubanischer Sicht theoretisch wieder möglich, da das Land seit Beginn der Pandemie insgesamt weniger mit dem Covid-19-Virus infizierte und daran verstorbene Menschen zu beklagen hat als Deutschland derzeit an einem einzigen T...