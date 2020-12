Trinkurlaub in Lummerland

Ich nahm mir vor, von nun an bis zum Ende meines Lebens einmal im Jahr Belfast zu besuchen – das Virus kam dazwischen. Eine Stadt und ihre Veränderungen zu dokumentieren, ist ein gutes Projekt, wenn es sich um eine derart in der Zeitgeschichte verwirrte handelt. In Belfast ist das 21. Jahrhundert noch nicht angebrochen. Im Pub treffen sich die Leute, jung und alt, und wollen von der großen, weiten Welt nichts wissen. Sie haben ihre eigene: Sprachen, Fahnen, Konfessionen, Bomben, Paraden, Grenzen, Mauern, Alkohol. Belfast ist das Lummerland der europäischen Geschichte, auf einer Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer.

Bis zur Coronakrise konnte man vom Flughafen Berlin-Schönefeld aus für skandalös wenig Geld direkt nach Nordirland fliegen. Meine erste Reise dorthin unternahm ich unter dem Gesichtspunkt des billigstmöglichen Urlaubsziels. 1.300 Kilometer Luftlinie, hin und zurück für 40 Euro, waren preiswerter zu bewältigen als eine Busreise nach ...