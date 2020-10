Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 7. Oktober, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Die Rache des Mainstreams an sich selbst«, von Dietrich Krauß (Hg.) mit Beiträgen un...