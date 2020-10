Engpässe bei der Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse in der DDR der 1950er Jahre bewogen die damalige sowjetische Militäradministration (SMAD), den Schiffsbau und die industrielle Hochseefischerei des Landes weiterzuentwickeln. So hatte die DDR schon bald nach ihrer Gründung eine große Fischereiflotte, das Fischkombinat Rostock entstand und der VEB Fischfang Sassnitz. Bereits Mitte der 1960er Jahre zählte die VVB Hochseefischerei mit ihren schwimmenden Fischfabriken international zu den modernsten Fang- und Verarbeitungsunternehmen der Branche. Sie agierte in Ost- und Nordsee und beschäftigte an die 10.000 Menschen.

1966 eröffnete der Fernsehkoch Rudolf Kroboth (»Tip des Fischkochs«) in Weimar das erste »Gastmahl des Meeres«, ein Fischrestaurant mit preiswerten Gerichten ab zwei Mark. 32 Gaststätten desselben Typs sollten republikweit folgen. Geboten wurde unter anderem:

Russische Fischsoljanka

1,5 kg Fisch (z. B. Kabeljau, Plattfische, Seelachs) ...