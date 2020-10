Ende der Selbstbestimmung

Dreißig Jahre deutscher Einheit sind Anlass für eine Bilanz des Erreichten. Es sind Fortschritte, Krisen, Umbrüche, Stagnationen und Regressionen zu analysieren. Festzustellen ist eine Diskriminierung der Leistungen der DDR durch die »Aufarbeitungsindustrie«. So wird das, was für die Gleichberechtigung der Geschlechter erreicht wurde, verschwiegen oder negativ betrachtet. In Umfragen heben in der DDR sozialisierte Frauen und Männer hervor, dass keine Gleichbehandlung der Lebensleistungen erfolgt. Gravierendes Beispiel ist die Bezahlung gleicher Leistungen. Sie werden unterschiedlich in Ost und West entlohnt. Frauen, die in der SBZ und später der DDR seit 1946 durch den SMAD-Befehl 253 gleichen Lohn für gleiche Arbeit erhielten, bekommen nun, wie ihre Kolleginnen aus der alten BRD, 21 Prozent weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen, selbst bei gleicher Qualifikation.

Die BRD hatte erst 1985, die DDR schon 1980 die UN-Konvention Ȇber die Beseitigung alle...