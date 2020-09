Gesammelte Sonne

Drei Männer in Würzburg, Weimarer Zeit. Klagen lobend: »Wir hätten sollen nicht so viel Steinwein trinken.« Das jedoch fiel schwer: »so etwas von Reinheit, von klarer Kraft, von auf gesammelter Sonne und sonnengetränkter Erde war noch nicht da«. Wie widerstehen, wenn ein 21er »tief wie ein Glockenton« klingt und »das ganz große Glück« beschert und doch noch übertroffen wird von einem 17er, der sich »hell und zart wie Frühsommer« um die Trinker legt? »Ganz gerührt« bedauert der Chronist: »Schade, dass man einen Wein nicht streicheln kann.« Die formidablen Hervorbringungen vom »Würzburger Stein«, die Kurt Tucholsky da anno 1927 so beschwingt, ja pathetisch besingt (»Das Wirtshaus im Spessart«), wusste auch ein Vorfahre zu schätzen. »Schicke mir Würzburger«, bat Goethe seine Frau Christiane in einem Brief vom 17. Juni 1806, »denn kein anderer Wein will mir schmecken, und ich bin verdrießlich, wenn mir mein gewohnter Lieblingstrank abgeht«.

Der gepriesene Wei...