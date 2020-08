Die Abgestumpftheit bekämpfen

Schriftsteller und sicher auch Politiker haben nach den Naturwissenschaftlern als erste erfasst, was Atomwaffen für die Menschheit bedeuten. Der britische Science-Fiction-Autor Herbert George Wells beschrieb in seinem im Frühjahr 1914 erschienenen Roman »The World Set Free« (deutsch 1985: »Befreite Welt«) einen Atomkrieg und erfand die »Atombombe«, eine »Bombe mit unbegrenzter Sprengkraft«. Wells stützte sich auf das Urteil eines Chemikers, der 1909 in einem Buch erläutert hatte, welche Konsequenzen sich aus der Entdeckung der Radioaktivität ergeben. Ein jahrzehntelanger Gesprächspartner des Schriftstellers war Winston Churchill, der bei ihm schon die Idee kennengelernt hatte, dass Panzer und Flugzeuge in zukünftigen Kriegen Schlachten entscheiden würden. Der Physiker Leo Szilard , der vor dem deutschen Faschismus nach England geflohen war, beschrieb dort 1934 als erster die nukleare Kettenreaktion bei Überschreiten einer kritischen Masse, d. h. die Grund...