Zum Inhalt dieser Ausgabe | In Washingtons Interesse Tokio untergräbt bisherige Friedenspolitik. Nächster US-Krieg könnte unter Beteiligung japanischer Truppen stattfinden Igor Kusar, Tokio Vor 75 Jahren wurde Japan vom Abwurf zweier US-Atombomben geschockt. Nach der US-Besatzung, die 1952 endete, war Tokios Sicherheitsstrategie viele Jahrzehnte lang auf reine Verteidigung ausgerichtet, wie es die sogenannte Friedensverfassung von 1947 – bei großzügiger Auslegung – vorsieht. Nun könnte diese Nachkriegsdoktrin, die bereits aufgeweicht worden ist, endgültig fallen. Derzeit wird in der Liberaldemokratischen Partei (LDP) von Premierminister Shinzo Abe darüber diskutiert, Japans Angriffskompetenz zu stärken. Konkret bedeutet das: Die Möglichkeit eines »vorbeugenden Angriffs auf Raketenbasen von Feinden« soll Teil der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS) werden, die im Dezember veröffentlicht werden soll. Eine Strategie, die sich bestens dazu eignet, an der Seite der USA Krieg zu führen. Die Remilitarisierung der letzten Jahrzehnte macht Japan immer mehr zu einem Komplizen von Washingtons Kriegstreiberei. Neue Sicherheitsgesetze Abe hat sei...

