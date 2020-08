Tödliches »Zeug«

Der größte deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall umgeht bewusst Exportbeschränkungen, die von Menschenrechtsorganisationen seit Jahren als unzureichend kritisiert werden. So lieferte die italienische Tochterfirma »Rheinmetall Waffe Munition« (RWM Italia) Bomben an Saudi-Arabien, während für rein deutsche Produkte wegen des Jemen-Krieges bereits ein Exportstopp in das Königreich galt. Nach einer Strafanzeige gegen die verantwortlichen Rheinmetall-Manager untersagte das italienische Parlament im Sommer 2019 entsprechende Lieferungen. Noch im Mai vergangenen Jahres hatte ein Aktionär bei der Rheinmetall-Hauptversammlung im Berliner Maritim-Hotel gegenüber junge Welt ungeniert erklärt, der Konzern müsse keine Angst vor schärferen Rüstungsexportrichtlinien haben – schließlich lasse man »das Zeug« im Ausland fertigen. Nur eines dieser Schlupflöcher wurde in Italien geschlossen. Während sich andere Aktionäre zum Teil damit rechtfertigten, Rheinmetall sei doch auc...