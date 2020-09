Herr Groll in der Salzburger Altstadt

Herr Groll und der Dozent saßen im Schanigarten des Cafés Glockenspiel am Salzburger Mozartplatz vis-à-vis der Neuen Residenz. »Die Coronakrise beschert uns einen entspannten Sommernachmittag in der ansonsten von Touristen überrannten Festspielstadt«, meinte der Dozent. »Ich kann mich nicht erinnern, je so unbeschwert und unbehelligt durch die Salzburger Innenstadt geschlendert zu sein. Seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts waren die Gässchen der Altstadt mit touristischen Kohorten aus aller Herren Länder verstopft, die Getreidegasse und der Platz vor Mozarts Geburtshaus waren gänzlich unpassierbar. Wer die Gasse auch nur queren wollte, musste sich in Lebensgefahr begeben. Und heute lädt die nahezu leere Gasse zu einem Schaufensterbummel ein.«

»Seit wann frönen Sie als soziologischer Tiefenforscher dem oberflächlichen Müßiggang?« erwiderte Herr Groll erstaunt. »Alles hätte ich Ihnen zugetraut, nur nicht einen Schaufensterbummel!«

Der Dozent lächel...