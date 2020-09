Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gramscis Buckel Der italienische Philosoph und marxistische Theoretiker hatte zeitlebens mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen – und blieb ungebrochen Udo Sierck Es ist weithin bekannt, dass der 1891 auf Sardinien und in ärmlichen Verhältnissen geborene Antonio Gramsci ein bedeutender marxistischer Philosoph und Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens war. Weniger bekannt ist, dass Gramsci eine körperliche Beeinträchtigung hatte, die seinen Werdegang und wahrscheinlich auch seine intellektuelle Entwicklung beeinflusste. Als er drei Jahre alt war, ließ ihn ein Kindermädchen zu Boden fallen. Der Unfall verursachte bei ihm einen Buckel sowie Wachstumsprobleme. Als Erwachsener war Gramsci kaum einen Meter fünfzig groß. Frühe therapeutische Versuche, seinen Körper zu strecken, erwiesen sich als ungeeignet und vergeblich. Während seiner Kindheit lebte er zurückgezogen und las viel, da er, wie es in der Gramsci-Biographie von Guiseppe Fiori heißt, wegen seiner Behinderung nicht mit anderen Kindern spielen konnte. Seine gesundheitliche Verfassung plagte ihn zeit seines Lebens. »Als ich vier war«, erinnerte er sic...

