Abwehrkampf gegen Verschlechterungen

Seit den 1990er Jahren gilt die schwedische Behindertenpolitik international als Vorbild. Das ist vor allem dem »Gesetz über die Unterstützung und Service für bestimmte behinderte Menschen« (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) zu verdanken. Darin wird das Recht auf Unterstützungsmaßnahmen formuliert, die behinderten Menschen die Möglichkeit geben, als gleichberechtigte Bürger an der Gesellschaft teilzuhaben. Das Gesetz trat 1994 in Kraft. Damals wurden stationäre Institutionen wie Wohn- und Pflegeheime geschlossen und durch individuelle Unterstützung in den eigenen vier Wänden und betreute Wohngemeinschaften ersetzt.

Neun von zehn Anträgen abgelehnt

Leider hat die schwedische Behindertenpolitik während des vergangenen Jahrzehnts ihre Vorbildfunktion eingebüßt. Auf die Finanzkrise im Jahr 2008 folgte, wie in vielen Ländern Europas, eine Politik der Sozialkürzungen. Am härtesten wurden davon gesellschaftliche Gruppen getroffen, die bereit...